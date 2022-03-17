В России появится свой аналог Instagram — «Россграм»

На территории РФ планируется запуск «российского аналога Инстаграм» под названием «Россграм». Соответствующая информация появилась на официальной сайте будущей соцсети 16 марта.

Как говорится в блоге «Россграма», соцсеть «с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS» будет запущена 28 марта 2022 года. Однако первыми пользователями станут блогеры и спонсоры приложения. Все остальные желающие получат доступ к приложению уже в апреле.

Создателями проекта выступили «сокурсник Павла Дурова» Зобов Александр и предприниматель Кирилл Филимонов.