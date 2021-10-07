В России предложили маркировать фейки в интернете

Крупнейшие российские интернет-платформы и СМИ в четверг, 7 октября, подпишут меморандум о фактчекинге, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом разработки документа, и подтвердили два собеседника в компаниях-подписантах. Одно из предложений, которое будет обсуждаться с подписантами соглашения, — маркировка фейкового контента пользователей, утверждают два источника среди подписантов соглашения.

Как следует из копии меморандума, подписать документ планируют медиагруппы РБК, ТАСС, РИА, Rambler & Co, «Интерфакс», «Ведомости» и The Bell. Именно эти СМИ могут быть привлечены для проверки информации на площадках интернет-компаний, в числе которых «Яндекс.Дзен» и Mail.Ru Group, а также Rutube и Avito. Также роль фактчекера будет выполнять АНО «Диалог». Держателем меморандума станет Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ). Срок действия документа — 1 год с возможностью пролонгации.