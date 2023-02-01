В России предложили запретить нейросеть ChatGPT в вузах и школах

Российский государственный гуманитарный университет предложил ограничить доступ к чат-боту ChatGPT в образовательных организациях из-за его возможного негативного влияния на обучение. Ранее студент вуза признался, что защитил диплом, написанный данной нейросетью.

1 февраля студент РГГУ Александр Жданов сообщил на своей странице в Twitter*, что при помощи нейросети ChatGPT за сутки написал диплом, а потом защитил его на «удовлетворительно». При этом процент оригинальности текста составил 82%.

В ноябре 2022 года компания OpenAI запустила чат-бот ChatGPT, который может генерировать тексты, отвечать на вопросы и писать код.

В пресс-службе добавили, что применение различных инструментов доступа к информации, в том числе нейронных сетей становится нормой жизни. Информация об использовании нейросетей, в том числе ChatGPT для написания научных и творческих работ уже активно обсуждается в научном сообществе разных стран.

* Заблокирован на территории РФ