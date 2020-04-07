В России проведут онлайн-форум о цифровизации бизнеса

Первый онлайн-форум о цифровизации бизнеса во время пандемии — Forum.Digital New Business Reality пройдет 7 апреля. В пленарном заседании примут участие министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, сопредседатель совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики ТПП Герман Клименко, управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян, директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин и другие.

Как сообщает пресс-служба Фонда развития цифровой экономики, главного организатора мероприятия, модератором форума станет Максим Черешнев, занимающий должность члена совета фонда:

Мы считаем, что критически необходима консолидация усилий бизнеса, объединений, онлайн-сервисов, работающих в сегменте b2b, чтобы нам пережить этот непростой период. И мы знаем, что такие шаги уже предпринимаются. Так, многие цифровые платформы и сервисы сделали бесплатными свои базовые тарифы на время пандемии коронавируса или даже всего 2020 года. Мы призываем все цифровые компании поддержать эту акцию. Это позволит бизнесу без дополнительных издержек адаптироваться к существующим реалиям.

В рамках форума будут затронуты такие вопросы, как влияние коронавируса на процессы цифровизации и последствия пандемии для бизнеса и экономики страны в целом. Также участники форума обсудят переход на онлайн-продажи без рисков и потерь, эффективность и сохранение рабочей силы в период пандемии, залог успеха удаленной работы и создание homeoffice, возможности онлайн-сервисов для владельцев бизнеса.