В России пройдет первая премия для медиа и бренд-медиа «Апостол»

«Лайфхакер», «Палиндром» и Центр развития бизнес-коммуникаций при поддержке АКАР запускают первую премию для изданий.

Медиапремия позволит изданиям выбирать релевантные категории участия. Будут выявлены победители в 12 категориях: от дизайна до социальных проектов. Определять их будет экспертный совет, в который войдут профессионалы медиаиндустрии.

Первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Валентин Смоляков отметил, что интерес к медиа в этом году заметно вырос: читатели все чаще обращаются к изданиям за получением достоверной информации.

«При этом спросом пользуются не только классические каналы, но и бренд-медиа — они уже стали новым инструментом коммуникации на фоне дефицита площадок. Данная премия — совершенно новый продукт на рынке, и его создание продиктовано необходимостью выявить лидеров в сегменте, которые будут создавать тренды и импульсы для остальных игроков», — заявил он.

Подать заявку можно на официальном сайте проекта.