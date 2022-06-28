В России создали Ассоциацию блогеров и агентств

Ассоциация блогеров и агентств создана в РФ для консолидации рынка, заявила президент Ассоциации блогеров и агентств Татьяна Иванова.

«По неофициальным данным, за прошлый год общий оборот интернет-маркетинга составил 15 млрд рублей. При этом наш рынок никогда не был объединен никакой ассоциацией в отличие от, например, Ассоциации креативных агентств. И так сложилось, что создание ассоциации было абсолютно ситуативной историей. Мы собрались на несколько антикризисных встреч, чтобы понять, что же нам делать дальше. И создание ассоциации стало логичным шагом», — сказала она.

Татьяна Иванова отметила, что уже созданы рабочие группы по разным направлениям. «Назрела потребность консолидировать рынок», — добавила она, отметив, что новая организация объединяет порядка 65% рынка, в нее вошли более 30 агентств, курирующих многих топовых русскоязычных блогеров. Целью такой организации ее создатели называют выработку эффективных правил взаимодействия бизнеса, контент-мейкеров и государства.

Сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин отметил, что ассоциация создана не чиновниками, а участниками рынка, и зарегистрирована как НКО, поэтому никакой коммерческой деятельностью заниматься не планирует. Он выразил удовлетворение, что теперь будет представитель рынка, который сможет высказывать общую позицию. «Я надеюсь, качество информации, которую мы будем выдавать от индустрии, улучшится», — сказал он.