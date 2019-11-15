В России становится меньше печатных СМИ

Согласно данным Роскомнадзора, на 30 сентября 2019 года в России в реестре зарегистрированных средств массовой информации было 43 953 печатных СМИ, что на 5 005 изданий меньше, чем было в конце 3 квартала 2018 года.

За год количество зарегистрированных печатных газет сократилось на 1 945 (с 18 521 до 16 576), а количество журналов – на 2 571 (с 27 033 до 24 462).

Число всех действующих зарегистрированных СМИ в России за этот же период сократилось на 5 867 (с 73 207 до 67 340).

Источник: Пресс-служба СППИ ГИПП