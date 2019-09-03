В России стартовала очередная подписная кампания

В России началась подписная кампания на газеты и журналы на первое полугодие 2020 года. В почтовых отделениях по всей стране и на сайте podpiska.pochta.ru доступно оформление подписки на более чем 4200 печатных изданий.

Из подписного каталога «Почты России» можно выписать федеральную, региональную или районную прессу. Поиск изданий по теме, алфавиту позволяют быстро найти журнал или газету и оформить подписку с доставкой в любую точку страны.

На сайте podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях также продолжается благотворительная акция «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения — конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.

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