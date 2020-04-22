В России стартует образовательный проект «Цифровая журналистика»

АНО «Цифровые платформы» запускает образовательный проект «Цифровая журналистика», в котором планируется участие более 3 тысяч российских журналистов и представителей НКО — Цифроваяжурналистика.рф.

Преподавать будут представители крупнейших российских СМИ (ТАСС, МИА «Россия сегодня», RNS, «Ведомости» и др.), а также представители известных IТ-компаний, таких как «Акронис-Инфозащита», Ru-Center и т.д.

«По итогам обучения выпускники проекта смогут понимать, как устроены бизнес-процессы в интернет-компаниях и интернет-сервисах, анализировать финансовую отчетность, искать эксклюзивные новости, разбираться, как устроен медиа- и телеком рынок, ориентироваться в действующем законодательстве, понимать, как работают современные технологии и так далее», — рассказал руководитель проекта Владимир Зыков.

Заявки на участие принимаются до 12 мая.

Всего планируется провести более 200 часов лекций по семи образовательным модулям: особенности журналистики, массовые современные IТ-технологии, перспективные сквозные цифровые технологии, применение высоких технологий в отраслях, цифровое право, особенности региональной цифровой трансформации, основные аспекты российской государственной политики в ИКТ. Обучение будет проходить на платформе Skillcare с использованием системы видео-конференц-связи TrueConf, а все письменные домашние задания будут выполняться на отечественной офисной платформе Р7-Офис.

Сообщается, что отличившиеся участники по итогам обучения смогут пройти стажировку в известных российских СМИ.