В России утвержден «Белый список» научных журналов

Межведомственная рабочая группа Минобрнауки провела отбор и утвердила перечень авторитетных научных изданий («Белый список»). В него включены 30040 российских и международных научных журналов. Список опубликован на специальном информационном сайте РЦНИ.

Глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова напомнила, что в марте 2022 года было приостановлено действие постановления Правительства, по которому результаты российских ученых оценивались по участию в иностранных конференциях, публикациях в иностранных журналах. «И создавалась ситуация, когда старые правила уже не действовали, а новые не были разработаны», — добавила она.

По словам Гумеровой, важная задача — оценивать результаты научной деятельности, ставя во главу угла интересы нашей страны. «По поручению Президента Российской Федерации и ряду документов уже правительственных сегодня эта задача обозначена и актуализирована. Уже мы имеем так называемый белый список из наших отечественных журналов. Он составляет 30 040 изданий, публикации в которых будут говорить о значимости тех или иных научных достижений, программ», — отметила Гумерова.

Также в Госдуму внесен законопроект о научно-технической экспертизе.​