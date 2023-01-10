В России возбудили первое дело по новой статье об ЛГБТ-пропаганде

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Дело возбуждено в отношении издательства Popcorn Books.

Как отмечает депутат, после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды издательство Popcorn Books «не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры». «Рассчитываю, что дело будет доведено до суда и Popcorn Books, бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам», — написал глава комитета.

На сайте Popcorn Books указано, что издательство выпускает художественные книги, которые затрагивают «неудобные» темы: проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу и т.п. На сайте также указано, что в настоящее время Popcorn Books остановило прием рукописей.