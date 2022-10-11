В России возобновилось производство цветной упаковки на бывшем заводе Tetra Pak

Завод в бывшей российской дочки Tetra Pak в Московской области работает бесперебойно. Компании удалось решить проблему дефицита сырья. Завод возобновил производство полноцветной упаковки с 1 октября.

Сейчас производитель принимает заказы на упаковку в полноцветном дизайне на беленом картоне. Как уточнили в компании, сейчас фабрика тестирует сырье из новых источников, включая локальных производителей, и получает картон из азиатских стран.

Напомним, производитель упаковки Tetra Pak в июле передал российское подразделение местному руководству. После передачи бизнеса ее юридическое название поменяли на АО «Упаковочные системы», торговое название находится на стадии разработки. Цветная упаковка пропала с прилавков российских магазинов из-за санкций — некоторые краски попали под запрет на ввоз в Россию.