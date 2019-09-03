В России вступил в силу закон о защите журналистов в горячих точках

Закон о защите журналистов в горячих точках вступил в силу в России. Он предусматривает компенсации в случае гибели сотрудника редакции или причинения вреда его здоровью

Закон обязывает редакции получать письменное согласие сотрудника на выполнение поручения в особых условиях. Редакции также должны обеспечить и финансировать обучение своих сотрудников мерам безопасности, обеспечить их средствами индивидуальной защиты с опознавательным знаком «Пресса» (Press).

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал, что CЖР заключил соглашение с сотрудниками научно-исследовательского института МЧС для обучения журналистов, работающих в зонах чрезвычайных ситуаций. Курсы, по его словам, будут бесплатными. Их практическая часть будет проходить на полигоне МЧС в подмосковном Ногинске:

Журналисты окажутся в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям, научатся оказывать первую помощь, получат знания, необходимые в зоне повышенной опасности. Не все знают, к примеру, как себя следует вести, когда тебя вытаскивают из машины вооруженные люди и ведут в неизвестном направлении. Всему этому будут обучать на наших курсах.

Кроме того, перед выездом в командировку Союз журналистов России рекомендует своим членам обязательно иметь при себе международную карточку журналиста, которую выдает Международная федерация журналистов. Те, кто не вступал в Союз, по словам Соловьева, могут получить недавно утвержденное удостоверение для выезда за рубеж в Минкомсвязи.

Компенсации

Закон обязывает редакции выплачивать единовременную компенсацию при причинении вреда здоровью или гибели сотрудника. Так, в случае смерти корреспондента компенсация составит не менее 2 млн рублей, в случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности более чем на 90 %, — не менее 1 млн рублей. В иных случаях выплаты должны быть в размере не менее 100 тыс. рублей за каждые 10 % степени утраты трудоспособности.

Зафиксирована и обязанность покрытия расходов на оказание журналисту экстренной медицинской помощи за рубежом — в размере реальных затрат, но не более 2 млн рублей. Компенсироваться будут расходы на возвращение в РФ сотрудника редакции, неспособного передвигаться самостоятельно. За каждый день просрочки выплат устанавливаются пени. Компенсации будут выдаваться независимо от выплат, предусмотренных законом об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

При этом редакция освобождается от обязанности по выплате компенсаций, если она за счет собственных средств заключила договор добровольного страхования корреспондента, направленного в горячую точку.

Согласно документу, под выполнением поручения редакции в особых условиях подразумевается работа «на территории РФ, на которой введено военное положение, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территории (объекте) проведения контртеррористической операции, определенных согласно законодательству РФ, в иностранном государстве, определенном правительством РФ, которое находится в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта».

Иллюстрация: shutterstock.com