В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете

В России вступил в силу закон об устойчивой работе российского сегмента интернета, который призван обеспечить его функционирование в случае угрозы из-за рубежа.
Президент Владимир Путин подписал соответствующий документ в мае.
Закон, в частности, предусматривает установку на сетях интернет-операторов технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. Такое оборудование должно предоставить государство.
Кроме того, предполагается создание центра мониторинга и управления Сетью, который будет координировать усилия интернет-операторов в чрезвычайных ситуациях.
Внутренние сети без выхода в интернет не подпадают под действие закона. Информацию госорганов и госпредприятий дополнительно защитят шифрованием.
При угрозе функционированию Рунета Роскомнадзор сможет централизовано управлять сетями связи через специальное техническое оборудование или путем передачи указаний операторам.
Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен заработают с 1 января.
Как отмечал Владимир Путин, закон призван обеспечить надежное функционирование интернета в России и его суверенитет, речь об ограничениях не идет.
Источник: РИА Новости Иллюстрация: shutterstock.com