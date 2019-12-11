В России закроется журнал Men’s Health

В декабре этого года в продажу поступит последний номер российской версии журнала Men’s Health, после чего издание прекратит свое существование, сообщило издание BluePrint. Оно цитирует письмо главного редактора Максима Семеляка из январского номера:

Это последний номер журнала, который я подписываю в роли главного редактора. Я играл эту роль три с небольшим года, это было неплохое время, и я даже, признаться, успел привыкнуть как к аплодисментам, так и к гнилым помидорам.

Издателем российской версии Men’s Health выступает ООО «Ясно Паблишинг», учредителем которого в ЕГРЮЛ указана Яна Мозель-Кудрявцева. Основатель «Ясно Паблишинг» Демьян Кудрявцев подтвердил, что «Ясно Паблишинг» перестанет выпускать журнал:

Российский рынок тяжел для мужских изданий и доходы от рекламы значительно снизились во всем печатном сегменте.

За девять месяцев 2019 года рекламные доходы всей периодики снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18%, до 10,5–10,7 млрд руб., только журналов — на 13%, до 6,4–6,5 млрд руб., объявила Ассоциация коммуникационных агентств России. Она фиксирует падение рекламных доходов издателей с 2013 года.

Кудрявцев допустил, что интернет-версия издания может сохраниться, а печатную версию будет издавать кто-то другой.