В России запускается новый медиабренд Way of Living

В России запускается новый медиабренд Way of Living — WoL. Принт будет выходить четыре раза в год, также доступны digital-площадки — сайт и социальные сети.

Это print-first-издание о дизайне, архитектуре, искусстве и образе жизни. Истории людей и их домов, профессионалов дизайн-индустрии, художников и героев. Суть заложена в его названии: Way of Living дословно можно перевести с английского как «образ жизни».

Над запуском работает часть бывшей команды AD. Главным редактором издания стала Софья Рауф, креативным директором — Алена Черепанова, соучредитель проекта — Наталья Маслова.

«Работа в медиа — это всегда про движение. Это развитие, познание новых граней привычного и, главное, работа с аудиторией и людьми из разных индустрий. Когда эпоха AD завершилась для меня и моих коллег, первое, чего мне стало не хватать, — постоянного движения и процесса отбора и создания вдохновляющего и заряжающего контента. Мы запускаем новый медиабренд Way of Living с целью продолжать рассказывать о героях, которые меняют среду вокруг нас, создают прекрасное, обустраивают дома для себя и других, определяют развитие целых индустрий и развивают города и регионы разных стран», — рассказала Софья Рауф.