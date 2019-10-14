В России завершается переход на цифровое телевидение

С 14 октября в России еще 21 регион сможет принимать сигнал цифрового телевещания. С их подключением переход федерального телевидения на цифровое вещание завершится по всей стране.

Сегодня будут отключены последние 3 тыс. из 13 тыс. передатчиков, работавших ранее в российском эфире, сообщил ТАСС. К 14 октября на цифровое телевещание перешли 64 региона. Плановое отключение началось в феврале 2019 года.

Ранее предполагалось, что последняя и самая масштабная волна отключений состоится в июне для 100 млн россиян, но из-за дачного сезона и отпусков у 38 млн россиян отключение аналога было перенесено на октябрь.

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