В «Ростехе» прокомментировали дело в отношении журналиста Караулова

Журналист Андрей Караулов, в доме которого ранее прошел обыск, в своей деятельности «вышел далеко за рамки профессиональной этики» и публиковал материалы, которые нанесли репутационный ущерб главе «Ростеха» Сергею Чемезову. В связи с этим госкорпорация решила обратиться в следственные органы для правовой оценки деятельности журналиста.

«Караулов в своей деятельности вышел далеко за рамки профессиональной этики, занимаясь, по сути, псевдожурналистикой. В своем канале он публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности, не утруждая себя необходимой проверкой информации. Настоящая журналистика предполагает проверку фактов с использованием как минимум двух источников, а также официальное обращение в компанию о предоставлении комментариев и разъяснений», — говорится в сообщении.

Утром 3 ноября Караулов сообщил, что в его доме начался обыск по заявлению Чемезова о клевете. В обыске, по словам журналиста, участвовали две овчарки и два кинолога, «свыше десятка автоматчиков, сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом».