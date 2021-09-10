В Ростове-на-Дону задержан журналист из-за поста про «Умное голосование»

В Ростове-на-Дону задержали главного редактора местного издания «Голос» Игоря Хорошилова из-за публикации в Facebook про «Умное голосование». Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на общественника Леонида Санкина.

По предварительным данным, журналисту вменяют распространение экстремистских материалов (статья 20.3 КоАП РФ). При задержании присутствовали сотрудники центра «Э» МВД по противодействию экстремизму. Журналиста доставили в отдел полиции № 7. Сейчас к нему едет адвокат.

В начале сентября в Ростове суд арестовал журналистку и активистку Беллу Насибян. Ей вменили пропаганду экстремистской символики из-за публикации в сториз в Instagram, где мелькнула символика «Умного голосования». При этом Белла Насибян — мать-одиночка, по закону ее нельзя арестовывать. Позже областной суд заменил журналистке арест на штраф.