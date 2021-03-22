В румынскую телеведущую запустили камнем в прямом эфире

Во время прямого эфира на румынском телеканале Antena 1 на телеведущую Мирелу Вайду напала обнаженная женщина, которая швырнула в нее камень. Телеведущая не пострадала, а правоохранители расследуют мотивы поступка женщины.

Об инциденте, который произошел в пятницу, 19 марта, сообщил сам телеканал. Вайда вела свое шоу «Прямой контакт» (Acces Direct), когда просто в прямом эфире в кадр забежала женщина полностью без одежды и с камнем в руке.

Женщина бросила камень в сторону телеведущей. Та смогла от него уклониться и отбежала.

После перерыва шоу продолжилось. Вайда рассказала, что связывает инцидент с угрозами, которые получала в последнее время от человека, называющего себя Магдаленой Шербан. Та угрожала телеведущей расплатой за то, что она сделала.

Шербан в 2018 году толкнула 25-летнюю женщину под вагон метро, в результате чего та скончалась на месте. Следствие установило, что до этого она пыталась сделать то же на другой станции. Экспертиза признала Шербан вменяемой, а в 2019-м ее приговорили к пожизненному заключению.

Вайда связывает угрозы с Шербан из-за того, что в своей программе активно освещала ее дело. «Магдалена Шербан — преступница, и, боюсь, она действительно мне угрожает, поэтому отныне я буду относиться к этому более серьезно», — добавила телеведущая.