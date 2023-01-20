В Рунете растет количество ссылок на пиратский контент

Число ссылок с контентом, которые российские правообладатели внесли в реестр в рамках антипиратского меморандума по состоянию на январь 2023 года, превысило 76,5 млн. В июле 2022 года показатель составлял 62 млн ссылок.

В рамках антипиратского меморандума в поиске «Яндекса» в период с июня по август этого года было заблокировано 9,1 млн ссылок на нелегальный контент. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года поисковик заблокировал 6,4 млн таких ссылок.

Напомним, антипиратский меморандум, который был подписан правообладателями и поисковиками в 2018 году, обязывает «Яндекс» удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы во внесудебном порядке.

Пиратские сервисы начали процветать, получив «эксклюзив» на контент, например, той же Netflix, говорит гендиректор Premier Софья Митрофанова. Но от роста активности нелегальных ресурсов страдают и российские проекты, потому что пираты размещают в сети ссылки и на зарубежный, и на отечественный контент.