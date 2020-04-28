В Самаре могут закрыться киоски «Роспечать». Сеть обратились с просьбой о помощи к губернатору региона и территориальному Уполномоченному по защите прав предпринимателей. В обращении говорится, что организация нуждается в поддержке, так как сильно пострадала в ситуации, сложившейся из-за угрозы распространения коронавируса. Большинство поддерживающих мер государства, отмечается в документе, были направлены на помощь малым и средним предприятиям, к которым ОАО не относится лишь по одному критерию — численности сотрудников.

Кроме того, «Роспечать» — не системообразующее предприятие. В письме говорится, что стремительное падение товарооборота привело к тому, что сеть не может рассчитаться с поставщиками, а банки не предоставляют кредитов. «Если не будет оказана господдержка, то самарское ОАО «Роспечать» может в ближайшее время закрыть киоски. Это сильно ударит по издателям и представителям СМИ» — подчеркивается в обращении.