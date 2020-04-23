В Самаре закрылась «Большая деревня»

Информация о прекращении работы «Большой деревни» появилась в паблике издания. Как рассказал бывший и.о. главного редактора Виталий Копалиани, закрылись из-за кризиса.

Копалиани пояснил, что «Большая Деревня» — это коммерческое издание, и 90% выручки составляли доходы от рекламы. Но сейчас «рекламный рынок умер, потому как малый и средний бизнес взяли паузу»:

Часть нашей выручки складывалась как раз из работы с местными клиентами. Часть клиентов была федеральная. Они оставались. Но тянуть было больше некуда. Нет понимания, как строить бюджет в таких ситуациях, нет понимания, когда это пройдёт, а долги могут копиться. И мы не хотим, чтобы люди работали бесплатно. Хотя многие были готовы.

По словам Виталия Копалиани, решение о закрытии издания приняли буквально на днях:

Это было действительно не то, к чему шли дела. Это произошло в марте. Все наши чаяния по поводу выручек за полторы недели рассыпались. Мы остались с маленькой суммой, пытались поправить положение в начале апреля, но не вышло. Будет ли новый проект с командой «Большой деревни», я не знаю, потому что не являюсь частью этой команды с конца прошлой недели.

«Большая деревня» работала с 2013 года. Писали о ресторанах, барах, кафе, культурных событиях Самары, а также актуальные новости о городе и людях.