В Самарской области пропал журналист Андрей Федоров

В Самарской области ведутся поиски журналиста Андрея Федорова, который не выходит на связь с 30 апреля.

В последний раз его видели, когда Андрей пошел в магазин без документов и телефона.

Родственники 9 мая обратились в полицию, сотрудники которой проводят оперативно-разыскные мероприятия. Ориентировка с фотографией и приметами без вести пропавшего передана всем наружным службам полиции.

К поискам подключился отряд «ЛизаАлерт» Самарской области. Информационный организатор поиска Татьяна т. +7-937-073-41-89.

Андрей Федоров — один из основателей «Самарского обозрения». Работал в газетах «Волжская коммуна», «Репортер» и «КоммерсантЪ». В последнее время работает внештатным корреспондентом «Волга Ньюс».