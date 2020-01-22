В Санкт-Петербурге пройдет V фестиваль малой прессы

Кафедра цифровых медиакоммуникаций Санкт-петербургского государственного университета (СПбГУ) приглашает журналистов, редакторов и учредителей районных, муниципальных и корпоративных периодических печатных изданий Санкт-Петербурга и Ленинградской области принять участие в пятом фестивале малой прессы. Фестиваль проходит при поддержке Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России и Комитета по печати Правительства Санкт-Петербурга.

Экспертное жюри будет оценивать работы участников конкурса в следующих номинациях:

• Новый взгляд на старую тему. Каждый год мы так или иначе вынуждены писать на одни и те же темы: первое сентября, отопительный сезон… Есть ли свежий взгляд на привычные темы? Как писать по-новому о том, что мы привыкли каждый год видеть в СМИ?

• Цифры не врут (самый охватный и популярный материал). Необходимо будет показать ваш самый популярный материал у аудитории, прикрепить в формате pdf скрин(ы) поста, материала или редакционной аналитики, из которых будет видно количество просмотров, прочтений, лайков и репостов;

• Лучший аккаунт в инстаграме.

Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию до 2 февраля включительно.

Подведение итогов и «круглый стол» на тему развития малой прессы пройдёт 14 февраля в Институте «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ (1 линия ВО, дом 26).

Жюри фестиваля:

• Константин Визирякин, председатель Комитета по печати Ленинградской области

• Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, редактор рубрики «Образование» в журнале «Журналист»

• Эльнара Петрова, директор «Агентства экспертного маркетинга NextMedia»

• Анатолий Пую, директор Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ, профессор

• Дмитрий Ратников, главный редактор интернет-газеты «Канонер»

• Владимир Рябовол, председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Правительства Санкт-Петербурга

• Кирилл Смирнов, главный редактор газеты «Петербургский дневник»

• Вера Хейфец, шеф-редактор газеты «Деловой Петербург»

• Дмитрий Шерих, главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости», председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России

• Анна Щербакова, начальник пресс-службы Северо-Западного Главного Управления Банка России

Положение о конкурсе

Участники и итоги фестиваля малой прессы прошлых лет.

По всем вопросам обращайтесь к куратору фестиваля, преподавателю кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Егору Королёву (+7 (911) 939 94 31, almaata1@ya.ru)