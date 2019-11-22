В Санкт-Петербурге пройдет XIV международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур»

В Санкт-Петербурге 26-28 ноября состоится XIV международный медиафорум «Диалог культур». В этом году участники продолжают разговор о новых формах взаимодействия цифровых и социальных медиа и о том, как сегодня организовано медиапространство.

Организаторами форума выступят Медиаконгресс «Содружество журналистов», Государственный Эрмитаж, Союз журналистов России при поддержке Фонда президентских грантов, Правительства Санкт-Петербурга, Фонда «Русский мир» и Санкт-Петербургского государственного университета.

Участники обсудят, как использовать современные платформы для продвижения журналистских работ в мировом интернет-пространстве, какие новые форматы интересны аудитории в их странах, чем профессионалы в области медиа могут быть полезны друг другу и в каких направлениях могут сотрудничать. Главной целью форума организаторы видят обмен опытом российских и зарубежных журналистов и последующее создание трансграничных проектов.

В этом году участниками «Диалога культур» стали более 350 журналистов из 35 стран мира, в том числе: Азербайджан, Аргентина, Армения, Болгария, Германия, Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Узбекистан, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и другие.

Артуро Агуилар, участник медиафорума «Диалог культур» в 2019 году, Испания:

Это важный шаг, который позволит различным обществам договориться о решении проблем, с которыми сталкиваются многие страны. Те из нас, кто занимается журналистикой, полностью осведомлены о проблемах цифрового общества. «Диалог культур» — это исключительная возможность собраться вместе и раскрыть некоторые проблемы, с которыми сталкиваются города, откуда мы приехали, и решить, как мы можем продвинуться вперед в своей работе в качестве журналистов, коммуникаторов и аудио-визуальных производителей.

Помимо конференций и дискуссий в рамках «Диалога Культур» в главном штабе Эрмитажа будет открыта фотовыставка «Я здесь живу», в которую войдут 200 лучших работ ведущих фотокорреспондентов мира. Будет представлен мультимедийный проект «Интересные люди Хабаровчане», созданный участниками «Диалога культур» из России, Армении, Германии, Италии и Испании. Самая крупная экспозиция выставки — «Победили вместе» — будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фотографы представят свои работы, главными героями которых стали ветераны со всего мира: от Канады до Австралии.

Заключительная часть «Диалога культур» — применение полученных знаний на практике, а именно — поездка участников форума для создания репортажей «Один день в России». Журналисты делятся на группы и выбирают направление: Великий Новгород, Выборг или Псков.

Ашот Джазоян, председатель Оргкомитета: