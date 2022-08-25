В секретариат правления СЖ СПб и ЛО избрали Елену Михину и Александра Евсеева

Пленум Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти избрал двух новых членов секретариата. В орган вошли главный редактор портала MR7 Елена Михина и редактор газеты «Экономика и время» Александр Евсеев, которые ранее были в правлении организации. Теперь в секретариате состоит по-прежнему 15 человек.

В апреле и в июле Союз журналистов СПб и ЛО покинули два секретаря правления — бывший глава филиала СЖ в Ленобласти Михаил Михайличенко и руководитель информационной группы «Медиа-СПб» (в прошлом — «Кросс-медиа») Алексей Разоренов. Михину и Евсеева избрали на их места.

Другие кандидатуры на голосование не выдвигались.