В сети появился «Фронтовой инстаграм»

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне российские журналисты приглашают всех желающих присоединиться к проекту «Фронтовой инстаграм» и рассказать о военных фотографиях из семейных архивов.

Сегодня снимки военных лет все чаще остаются безымянными, и все меньше людей, которые могут рассказать об истории кадра и о людях на нем.

В преддверии 75-летия Победы Сеть городских порталов Hearst Shkulev Digital вместе с жителями регионов России запустила проект «Фронтовой инстаграм», чтобы фотографии с Великой Отечественной войны и историю людей на них узнала вся страна.

Во «Фронтовой инстаграм» попадают самые разные фото: кадры с фронта, с заводов и фабрик, где тоже ковали победу, из госпиталей — но не просто «парадные», а живые, с сюжетом, историей, героями.

Может быть такие фотографии лежат в вашем семейном архиве, а вы или ваши родственники помнят их историю и готовы рассказать. Присоединяйтесь к проекту.

Публикуйте эти снимки на своих страницах с хештегом #ПервыйФронтовой или присылайте их в директ https://www.instagram.com/fotosfronta/.

Все фото обязательно будут опубликованы в «Фронтовом инстаграме» и на сайтах Сети городских порталов Hearst Shkulev Digital. Страна должна увидеть историю и людей, благодаря которым случилась победа. Чтобы следить за проектом достаточно подписаться на @fotosfronta.

Справка

Сеть городских порталов Hearst Shkulev Digital — крупнейшая в России сеть городских онлайн-медиа, которая объединяет 44 сайта. Редакции сети расположены в 16 регионах страны: Архангельске, Волгограде, Екатеринбурге, Красноярске, Кургане, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени, Уфе, Челябинске, Ярославле.

В 13 городах России сайты Сети городских порталов HSD по итогам 2019 года признаны самыми цитируемыми СМИ региона.