В СК в третий раз проводят проверку в связи с самоубийством Ирины Славиной

В Нижнем Новгороде следователи возобновили доследственную проверку в связи с самоубийством создательницы и главного редактора сайта KozaPress Ирины Славиной. Это уже третья попытка правоохранителей решить – возбуждать уголовное дело по статье о доведении до самоубийства или нет.

Ранее было вынесено два решения об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту. Первое следователь подписал в начале ноября, второе – в начале декабря.

По словам адвоката семьи Ирины Славиной Александра Караваева, в рамках третьей проверки будут опрошены дополнительные лица.

Ирина Славина 2 октября 2020 года покончила с собой у здания нижегородской полиции, оставив в Facebook«записку», в которой просила винить в своей смерти Российскую Федерацию. Накануне у нее в квартире прошел обыск по делу о нежелательной организации. Обыск был весьма жесткий, у журналистки изъяли телефоны и всю оргтехнику, хотя она проходила по делу лишь свидетелем.