В Словакии убийцу журналиста Яна Куциака приговорили к 23 годам

Суд Словакии приговорил бывшего военного Мирослава Марчека к 23 годам тюрьмы за убийство журналиста-расследователя Яна Куциака и его невесты в феврале 2018 года.

Марчек не присутствовал при вынесении приговора. Ранее он признал свою вину.

По делу об убийстве в конце декабря прошлого года суд приговорил к 15 годам лишения свободы Золтана Андруско. Суд назвал его посредником в преступлении. В ходе процесса он признал вину и заключил сделку со следствием.

Куциак и его невеста были застрелены в собственном доме недалеко от Братиславы. В то время Куциак расследовал связи людей из окружения тогдашнего премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянской мафией.

Убийство Яна Куциака и посмертная публикация его неоконченной статьи вызвали массовые антиправительственные демонстрации в Словакии и привели к политическому кризису. Под давлением общественности правительство было вынуждено уйти в отставку.

Куциак расследовал также деятельность компаний, связанных со словацким бизнесменом Марианом Кочнером. За год до убийства журналист сообщал властям о слежке и поступающих от Кочнера угрозах, однако, как сообщала словацкая пресса, власти не приняли никаких мер для защиты репортера.