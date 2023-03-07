В словарь Института русского языка за последний год внесли слова «коптер», «чевэкашник» и «тероборона»

Орфографический словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН недавно дополнили тремя новыми словами: «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация». В сентябре 2022 года в словарь вошло 151 слово. Среди них были слова как времен пандемии COVID-19 («антиваксер», «допандемийный»), так и появившиеся в инфополе из-за «спецоперации» на Украине («вышиванка», «тероборона», «чевэкашник»).

«Коптер, например, слово не новое, но актуализированное. Конечно, коллеги следят за тем, что происходит с языком, какие слова используются в СМИ, публицистике, литературе. Важный критерий, о каких словах спрашивают, потому что в Институте работает справочная служба русского языка: в институт звонят и спрашивают о правописании и произношении тех или иных слов, и если вопрос с правописанием и употреблением актуален, то здесь больше шансов, что он добавится в словарь быстрее», — рассказал РБК научный сотрудник Института русского языка Владимир Пахомов.

В феврале Госдума приняла закон о защите русского языка. Согласно задумке авторов, использование иностранных слов будет допустимо только в случаях, когда у них нет «общеупотребительных аналогов в русском языке». Перечень таких выражений соберут в специальных «нормативных словарях». Определять порядок формирования и утверждения списка таких словарей, справочников и грамматик и требования к их составлению будет правительственная комиссия по русскому языку.