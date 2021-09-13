В Сочи наградили победителей премии «ТЭФИ-Мультимедиа»

Вечером 11 сентября в Зимнем театре Сочи состоялось вручение первой Национальной премии за высшие достижения в области журналистики «ТЭФИ-Мультимедиа».

На конкурс, объединивший телевидение, радио, печатную прессу и интернет, было подано свыше тысячи заявок от редакций, журналистов и блогеров из разных регионов страны. Лучших выбрали в 25 номинациях.

В номинации «Интервьюер» в категории «Диджитал СМИ» победу одержал проект «20 вопросов Владимиру Путину», вышедший в прошлом году. В его основе лежит большое эксклюзивное видеоинтервью журналиста ТАСС Андрея Ванденко с президентом России.

Еще один спецпроект ТАСС, посвященный 55-летию выхода человека в открытый космос, «Леонов, твой выход!» признали лучшим в номинации «Наука и жизнь». Для демонстрации процесса выхода в открытый космос в работе активно использовалось 3D-моделирование, а также уникальная фото, аудио- и кинохроника.

Кроме того, сразу три проекта телеканала НТВ стали победителями в нескольких номинациях: вокальный проект «Ты Супер! 60+ (номинация «Социальная акция»), сюжет о ветеране Алексее Кужильном из самопровозглашенной ДНР (номинация «Репортер»), «Космос. Путь на старт» (спецноминация «Гагарин life»).

С полным списком участников, а также записью церемонии можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

Награждение победителей «ТЭФИ-Мультимедиа» прошло в рамках XXV юбилейного форума современной журналистики «Вся Россия», проходящего в Сочи с 10 по 15 сентября.