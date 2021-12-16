В Совете Федерации не исключают уточнения и дополнения закона об иноагентах

Члены временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ не исключают уточнения и дополнения закона об иноагентах по итогам анализа правоприменительной практики. Об этом говорится в ежегодном докладе комиссии.

«Правоприменительная практика здесь составила чуть менее года. Его критики привычно сетуют на «ограничение прав». Однако предусмотренные законодательством санкции применяются не за деятельность как таковую, а за ее ведение без регистрации (аналогичный подход, но более жесткий содержится в законе США, известном как FARA). После накопления правоприменительной практики возможны уточнения и дополнения в рассматриваемый закон», — говорится в докладе, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

В докладе приводится официальная статистика, по которой в реестре Минюста РФ в настоящее время числятся 75 НКО, выполняющих функции иностранного агента, при этом общее число российских НКО превышает 210 тыс. (то есть иноагенты составляют менее 2%). Число признанных иноагентами НКО периодически меняется (часть ликвидируется по различным причинам, часть преобразуется, часть выбывает из списка иноагентов, так как утрачивает один из его признаков).

В число незарегистрированных общественных объединений-иноагентов входит только три организации из многих тысяч, существующих в РФ, говорится в документе. В реестре СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, на момент подготовки доклада было 103 юридических и физических лица. При этом, по официальным данным, в РФ числится свыше 150 тыс. средств массовой информации и более полумиллиона журналистов.

В докладе отмечается, что комиссия постоянно получает разные, часто взаимоисключающие предложения, суть которых сводится и к ужесточению уже существующих законодательных норм в сфере защиты государственного суверенитета, и к их максимальному смягчению. «Комиссия внимательно изучает каждое конкретное предложение, поступающее от российских граждан, отечественных общественных структур, включая политические партии и профессиональные организации. Мы также анализируем предложения, официально вносимые субъектами законодательной инициативы. Одновременно учитывается международный опыт решения подобного рода вопросов в странах с различными политическими системами», — говорится в документе.

При этом комиссия предлагает только те меры, которые носят характер адекватного ответа на реально существующие внешние угрозы отечественному суверенитету, большинство из них носит преимущественно профилактический характер, утверждается в докладе. «С учетом изложенного работа по уточнению действующего законодательства в данной сфере будет продолжена. В том числе это относится к вопросам, непосредственно связанным с совершенствованием с учетом правоприменительной практики законодательных мер в отношении юридических и физических лиц, имеющих признаки иностранных агентов, включая СМИ-иноагенты. Такого рода работа, безусловно, будет продолжена с привлечением представителей соответствующих профессиональных сообществ, других институтов гражданского общества», — отмечают сенаторы.