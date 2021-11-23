В Совете Федерации рассматривают ужесточение закона об иноагентах

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов сообщил на пресс-конференции «Россия сегодня» о возможном ужесточении и расширении круга действий уже существующего закона.

Сообщалось, что прежде чем вводить новые изменения в уже действующий закон, законодатели обсудят все перемены с экспертами и решат, как правильнее поступить. Если предложения будут рациональными, то изменения вступят в силу.

Закон об иноагентах существует с 2012 года, в 2017 СМИ начали получать статус иностранных агентов, физические лица в 2020 году. Только с 2017 около 95 правозащитных организаций, журналистов и СМИ столкнулись с данным статусом.

Ранее сообщалось, что СЖР и Совет по развитию гражданского общества и правам человека предложили присуждать статус иноагента только после предупреждения через суд. За отсутствие упоминания данного статуса СМИ также предлагалось штрафовать не сразу же, а только через раз.