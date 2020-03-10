В Совете федерации рассмотрят введение штрафов для социальных сетей

Власти вернулись к идее ввести штрафы для соцсетей и интернет-компаний за противоправный контент. Законопроект об этом готовит рабочая группа Совета федерации вместе с Лигой безопасного интернета (ЛБИ), основанной владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым. В организации уверены, что штрафы помогут защитить детей от пропаганды наркомании и экстремизма. Инициатива приведет к развитию цензуры в интернете и поставит российские компании в неравные условия с Facebook и Twitter, уверены эксперты и участники рынка.

Подобная инициатива уже обсуждалась в 2018 году, в итоге штрафы за противоправный контент введены не были, напоминает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Сейчас Роскомнадзор может обратиться к владельцам сайтов с требованием заблокировать запрещенный контент, но, как правило, такие запросы сразу направляются операторам связи, поясняет он. Если предложенное ЛБИ регулирование будут принято, считает аналитик, на частные компании фактически ляжет функция цензуры в интернете.