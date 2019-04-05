В Совфеде предлагают ограничить журналистам съемку на избирательных участках

Сенатор от Тверской области Владимир Лукин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому журналисты смогут производить съемку на избирательных участках только с тех мест, которые будут определены председателем комиссии.

Это же правило, согласно законопроекту, должно распространяться на наблюдателей, членов избирательной комиссии, а также зарегистрированных кандидатов и их представителей.

При этом до начала съемки необходимо уведомить об этом комиссию.

По действующему законодательству вести съемку с места, определенного главой избирательной комиссии, обязаны только наблюдатели.

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц написал на своей странице в Facebook, что, по его мнению, это требование ограничит в правах журналистов при наблюдении за возможными фальсификациями на выборах.

В то же время заместитель председателя Союза журналистов Алексей Вишневецкий считает, что права журналистов этим законопроектом никак не ограничиваются:

От того, что журналисты будут болтаться по всему залу, не увеличатся шансы зафиксировать нарушения. И вообще, фиксировать нарушения — это задача наблюдателей. У журналиста задача — освещать мероприятие. В этом праве их никто не ограничивает. И ведь сейчас для наблюдателей тоже выбирают точку съемки. И они, вроде бы, не жалуются.

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