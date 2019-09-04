В Совфеде рассмотрят обращение РЕН ТВ по сенатору Мархаеву в конце сентября

В комитете Совета Федерации по регламенту рассмотрят в конце сентября обращение телеканала РЕН ТВ с просьбой дать оценку действиям сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева, у которого произошел конфликт с журналистами канала, сообщил РИА Новости председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

Телеканал РЕН ТВ ранее сообщил, что обратился к председателю СФ Валентине Матвиенко и Тимченко с просьбой дать оценку действиям Мархаева. Журналистка телеканала Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет, заявив о нападении на нее Мархаева. Мархаев ранее заявил РИА Новости, что обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке и с иском в Мосгорсуд в связи с материалами телеканала РЕН ТВ, которые, по мнению парламентария, порочат его честь и достоинство. Сенатор связал инцидент с тем, что он баллотируется на пост мэра Улан-Удэ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил в поддержку Мархаева.

«Согласно действующему законодательству, каждое обращение должно быть рассмотрено в течение месяца. Сессия начинается в последнюю неделю сентября, тогда оно, скорее всего, и будет рассмотрено, необходимости в спешке я здесь не вижу», — сказал Тимченко.

Он отметил, что пока обращение канала в почте СФ не зарегистрировано.