В Союзе журналистов отказались от идеи не пускать в правление членов других объединений

После появившегося сегодня утром заявления группы членов секретариата Союза журналистов Петербурга и Ленобласти о недопустимости внесения на рассмотрение пленума пунктов нового устава, которые не обсуждались коллегиально, спорное положение в проекте документа было изменено.

«Членам Правления будет выслан проект Устава, в котором пункт 5.3 сформулирован следующим образом. «Пункт 5.3. Лицо, не являющееся членом Союза, не может быть членом органа управления или контрольно-ревизионного органа Союза».

Из этого положения исчез запрет входить в органы управления организацией членам других творческих объединений журналистов. Ранее на появление такого ограничения обратил внимание главный редактор «Санкт-Петербургских ведомостей», член секретариата СЖ и одновременно председатель Петербургского отделения СЖР Дмитрий Шерих. Если бы запрет остался в проекте устава, а затем его одобрил пленум, это могло бы привести к тому, что многие действующие члены правления Союза не смогли бы остаться в руководстве организации, так как состоят и в других объединениях городских, региональных и федеральных. Кроме того, возмущение членов секретариата вызвало то, что этот пункт был добавлен в проект без предварительного обсуждения и согласования, как это делалось со всеми остальными.