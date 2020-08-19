В Союзе журналистов спрогнозировали сокращение сотрудников СМИ в мире

Секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир заявил на круглом столе «Медиа после пандемии» 18 августа о возможном сокращении персонала в мировых СМИ и растущей нагрузке на оставшихся сотрудников.

По его словам, с учетом этих факторов СЖР и Международная федерация журналистов (IFJ) прогнозируют «достаточно большое количество действий, акций, забастовок, выступлений со стороны персонала в конце этого года и в начале следующего». Он добавил, что «по карману работающих журналистов это ударит очень сильно».

«У частных вещателей эти планы по сокращению также будут болезненными. Будут происходить увольнения в течение этого года, потому что суммы затрат участников частных вещателей в Западной Европе, они зачастую превышают 20–25% у наиболее уязвимых вещателей», — приводит «РИА Новости» слова Шафира.

Он добавил, что дочерние вещатели тоже будут сокращаться.

Выиграть от ситуации с пандемией коронавируса удалось лишь потоковым развлекательным каналам, поскольку и надомная работа, и самоизоляция повлияли на их активность и доходы.

На заседании комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи 12 мая замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин заявил об ожидании падения до 30% доходов СМИ от рекламы из-за кризиса, связанного с коронавирусом. «Мы пока все-таки надеемся, что падение рекламы по итогам года будет меньше 50%, о которых говорил Владимир [Соловьев, глава Союза журналистов России], но 25–30% — это вполне возможное падение», — приводит его слова «Интерфакс».

Волин добавил, что телевидение потеряет 50 млрд рублей, радио — свыше 8 млрд рублей, газеты — около 11 млрд рублей. Также 10 млрд рублей СМИ потеряют из-за падения розничных продаж, а также на фоне «традиционного сокращения доходов от подписки».