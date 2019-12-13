В Союзе журналистов Украины поддержали идею разрешить въезд корреспондентам из России

Глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко поддержал идею разрешить корреспондентам из РФ посетить страну и для этого временно, на пять дней, снять запрет на их въезд.

«Российские медиа действительно говорят, что им запрещен въезд на Украину. Если бы было желание, то Служба безопасности Украины по просьбе офиса президента [Украины] могла бы, допустим, на пять дней отменить запрет на въезд», — сказал в среду Томиленко в эфире телеканала «112 Украина».

Глава Союза журналистов Украины считает, что в течение временного пребывания в стране российских журналистов им надо организовать поездку на подконтрольные Киеву территории Донбасса:

Может быть организован пресс-тур в Донбасс при условии, что российские медиа взяли бы на себя обязательства придерживаться [журналистских] стандартов, это был бы такой эксперимент.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам нормандского саммита (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже, отвечая на вопросы российских журналистов, пригласил их приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. Предшественник Зеленского на посту главы украинского государства - Петр Порошенко - принципиально отказывался разговаривать с российскими журналистами.