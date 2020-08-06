В СПбГУ конкурс на «Журналистику» вырос в два раза

В СПбГУ завершили прием документов от поступающих и подводят предварительные итоги. Как оказалось, самой востребованной творческой программой в этом году стала «Журналистика» (очная форма): абитуриенты подали 1210 заявлений, а конкурс составил 80,67 заявления на место. Для сравнения – в прошлом году желающих стать журналистов было в два раза меньше — 42,53 человека на место.

Также заметно вырос конкурс на программу «Международная журналистика». На нее подано 745 заявлений, а конкурс составляет 74,5 заявления на место (в прошлом году было 48,5 заявлений на место).

Сегодня в Высшей школе журналистики СПбГУ начались творческие испытания абитуриентов. 5 августа проходит прием письменных работ, 6-12 августа поступающие будут отвечать устно. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой все вступительные испытания в Университете проходят дистанционно.