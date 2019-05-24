В СПЧ предложат изменить закон о СМИ

Глава комиссии по свободе информации и правам журналистов в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Павел Гусев предложит внести в закон о СМИ статью о том, что владелец СМИ не имеет права вмешиваться в текущую работу редакции:

У нас будет заседание по этому поводу комиссии. Мы еще раз разберемся и скорее всего моё будет предложение еще раз обратиться в Государственную думу с депутатами о том, чтобы проработать вопрос и внести в закон о СМИ соответствующую статью о том, что такое владелец СМИ, что он имеет право. И там должно быть, что владелец СМИ не имеет права вмешиваться в то и то (текущую работу редакции - ред.).