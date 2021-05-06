В СПЧ рассказали о самых частых жалобах журналистов

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод рассказал РИА Новости, что к нему ежемесячно поступают жалобы от журналистов из разных регионов, чаще всего они касаются угроз от фигурантов расследований, низкой оплаты труда и сокращения штатов редакций.

Всемирный день свободы печати отмечается 3 мая.

«Ежемесячно из разных регионов я получаю жалобы от журналистов. В основном беспокоят угрозы от фигурантов разоблачений, либо от местных чиновников. А также низкая оплата труда, сокращение штатов редакций, падение престижа профессии. Пока заметного просвета в этой сфере не вижу», — отметил Брод.

По его словам, на данный момент нет стран, где журналисты чувствовали бы себя полностью защищенными.

«Мы видим, что в тех же США в период выборов или народных волнений журналистов ни во что не ставили. То же самое происходило во время уличных протестов во Франции: задержания, применение силы. Цензура, запугивание журналистов - это, к сожалению, приметы сегодняшнего дня во многих странах, как и убийства журналистов, разоблачающих коррупцию в высших эшелонах власти, гибель в горячих точках», — отметил он.

Также Брод отметил, что в СПЧ темы задержания представителей СМИ на несогласованных акциях, о расследованиях громких покушений на журналистов неоднократно говорилось, в том числе и перед президентом РФ, а по итогам заседания Совета в конце 2020 года глава государства дал поручение полпредам принять меры к обеспечению прав журналистов.