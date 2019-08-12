В спорном штате Джамму и Кашмир (Индия) не выходят в эфир независимые новостные издания

Теги: 
зарубежные СМИ
Авг 12, 2019

Правительство Индии ужесточило положение штата и фактически взяло его под свой единоличный контроль. И теперь журналистам стало сложнее делать свою работу.

Например, в штате фактически нет интернета. И чтобы передать какой-то видео-файл, снятый на месте событий, журналистам приходится нести файл в редакцию из того места, где он был снят. И их не пускают на территорию штата, если журналист приезжает извне. 

В самих изданиях тоже проблемы. Полиция просто блокирует журналистам работу, врываясь в помещения и мешая репортёрам выходить и общаться с аудиторией на улицах.

Штат оказался блокирован физически и остался фактически без связи с внешним миром.

Источник: MediaMedia.me
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