В спорном штате Джамму и Кашмир (Индия) не выходят в эфир независимые новостные издания

Правительство Индии ужесточило положение штата и фактически взяло его под свой единоличный контроль. И теперь журналистам стало сложнее делать свою работу.

Например, в штате фактически нет интернета. И чтобы передать какой-то видео-файл, снятый на месте событий, журналистам приходится нести файл в редакцию из того места, где он был снят. И их не пускают на территорию штата, если журналист приезжает извне.

В самих изданиях тоже проблемы. Полиция просто блокирует журналистам работу, врываясь в помещения и мешая репортёрам выходить и общаться с аудиторией на улицах.

Штат оказался блокирован физически и остался фактически без связи с внешним миром.