В СППИ ГИПП создан Комитет по детским СМИ

24 марта 2022 г. в ИД «ИМ Медиа»​ состоялось первое заседание Комитета СППИ ГИПП по детским изданиям.

В заседании участвовали: Лев Елин — президент​ ИД «Лев»; Алексей Иванов — генеральный директор ИД «ИМ Медиа», Президент СППИ ГИПП; Павел Мирошников — исполнительный директор СППИ ГИПП; Алена Григорьева — координатор проектов СППИ​ ГИПП; Татьяна Жукова — президент Русской школьной библиотечной ассоциации (РШБА); Екатерина Попова — генеральный директор ООО «Стоп-газета-безопасность на дорогах»; Алла Суражевская — главный редактор «STOP-газета» и «Добрая Дорога Детства»; Алексей Ходорыч — директор по детским проектам издательства «Открытые системы».

В начале заседания состоялись выборы руководителя Комитета СППИ ГИПП по детским СМИ. По единодушному решению членов Комитета им стал Лев Елин.

Далее состоялось обсуждение вопросов, включенных в повестку дня, в том числе:

• О сотрудничестве, взаимодействии и координации с Русской школьной библиотечной ассоциацией (РШБА), продвижении через ассоциацию подписки на детские СМИ в школьных библиотеках, реализации совместных проектов издателей для библиотек.

• О конкурсе и фестивале детских СМИ «Волшебное слово».

• Об участии в государственной Программе поддержки детского и юношеского чтения.

• О комплектовании модельных библиотек детской прессой.

• Об участии в выдвижении кандидатов на поддержку в рамках Президентского Фонда культурных инициатив.

• О подписке на детскую и юношескую прессу через карты «Пушкинская», «Ломоносовская».

На заседание Комитета были приглашены партнеры СППИ ГИПП из Белоруссии: Татьяна Зеленкевич — учредитель и управляющий ООО «Росчерк», и Марина Прохорова — управляющий ИД «Вита», генеральный директор ООО «Росчерк», которые рассказали о ситуации в области подписки и распространения ​ детских СМИ в своей стране.

Комитет СППИ ГИПП по детским СМИ продолжит работу на постоянной основе, вырабатывая рекомендации, обсуждая и реализуя практические действия, призванные помочь издателям детских СМИ в это непростое для страны и отрасли время сохранить свои позиции среди детской аудитории.