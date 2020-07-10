В США арестовали журналиста The Independent Эндрю Банкомба

На прошлой неделе во время протестов в Сиэтле был арестован американский корреспондент The Independent Эндрю Банкомб, который делал репортажи по всему миру на протяжении 30 лет.

Журналиста арестовали в одном из парков города, когда он подошел к ленте с надписью «полицейская линия — не пересекать». Банкомб утверждает, что даже не пытался пересечь линию.

По его словам, сотрудник полиции приказал ему отойти назад, но журналист показал пропуск для прессы и сказал, что намерен остаться, чтобы сделать несколько фотографий и продолжить свою работу. После этого полицейские схватили Банкомба, отняли телефон и сказали, что он арестован. Однако не объяснили за что именно.

В участке Банкомбу сообщили, что он арестован за «неспособность разойтись» (“failure to disperse”), что по муниципальному кодексу Сиэтла означает, что обвиняемый был частью группы из четырех или более человек, однако журналист был на протесте в одиночку. В итоге журналист был освобожден на следующий день после подписания бумаги о том, что он явится в суд.