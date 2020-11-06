В США несколько телеканалов прервали речь Трампа о подтасовках на выборах

Популярные американские телеканалы — MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC — прервали трансляцию выступления действующего президента США Дональда Трампа после его слов о подтасовках в ходе выборов следующего главы государства. Об этом сообщает The Verge.

«MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC вырезали его (Трампа) речь. Это не первый раз, когда сети предпочитают не транслировать высказывания Трампа вживую», — говорится в заметке.

Так, телеканал MSNBC действовал быстрее всех: ведущий Брайан Уильямс всего через 35 секунд после начала выступления американского лидера прервал трансляцию «для проверки озвученных фактов». Соответствующий фрагмент эфира появился в Twitter MSNBC.

«Мы снова находимся в необычной ситуации: не только перебиваем президента Соединенных Штатов, но и исправляем президента Соединенных Штатов», — сказал ведущий, заявив, что телеканалу не известно о махинациях в ходе выборов и о победе Трампа.

В свою очередь, на CNBC ведущий Шепард Смит сказал заявил, что телеканал прерывает выступление Трампа, потому что слова президента «по большей части абсолютно не соответствуют действительности».

Журналист Дэвид Мьюир с ABC также решил, что высказывания действующего президента необходимо проверить на достоверность.

При этом трансляцию выступления Трампа в прямом эфире продолжили CNN и Fox News.