В США предложили к рассмотрению закон о журналистской этике

В штате Джорджия члены палаты представителей от республиканской партии предложили к рассмотрению закон о журналистской этике.

Этот закон должен регулировать работу журналиста. В нём предусмотрены также санкции для тех, кто этот закон нарушит.

Закон подразумевает формирования независимого «Журналистского комитета по этике», который будет создан на базе университета Джорджии. В состав комитета должны входить: три редактора, три «новостных продюсера», профессор из числа журналистов на пенсии (именно так!) и два журналиста, представляющих цифровые издания. Комитет будет «следит за соблюдением этических норм в журналистике в штате» и реагировать на нарушение этических норм со стороны журналистов.

Согласно проекту закона, например, человек, у которого берут интервью, имеет право запросить у журналиста бесплатно любые фото-, видео-материалы с интервью и даже весь текст для последующего использования в своих целях. Те журналисты, которые не предоставят всё это по запросу, будут наказаны по административному кодексу. Редакции даётся 3 рабочих дня на удовлетворение этого запроса. Через три дня за каждый просроченный день редакция будет платить штраф в размере $100 в день.

Бывший вице-президент CNN Ричард Гриффит назвал это закон «первоапрельской шуткой» и « законом, который подходит для банановой республики».