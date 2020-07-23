В США во время протестов полицейские напали на российских журналистов

Как передает РИА Новости, представители Первого канала подверглись применению силы со стороны полиции, когда снимали репортаж о протестах в Портленде и штурме здания суда.

Оператора Вячеслава Орхипова при попытке снять то, как протестующие поджигают вход, ударили дубинкой в руку и повалили на землю. Камеру разбили.

На Юлию Ольховскую, коллегу Орхипова, напали со спины: у журналистки отобрали телефон, на который она также пыталась снять попытки поджога, после чего сорвали с её головы шлем. Юлия надышалась слезоточивым газом и была вынуждена прибегнуть к помощи местных медиков-волонтеров.

У обоих журналистов имелись бейджи «Пресса».

Как сообщает Заместитель генерального директора Первого канала, директор Дирекции информационных программ Кирилл Клейменов, все обошлось небольшим ущербом для здоровья журналистов, предположительно без серьезных травм.

В МИД подобное поведение со стороны американской полиции назвали недопустимым и заявили, что вновь вынуждены обратиться в международные организации по защите прав журналистов.