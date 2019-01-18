В США задержали иранскую журналистку

Иранская журналистка американского происхождения Марзие Хашеми (до принятия ислама — Мелани Франклин) была арестована в США. Как сообщил иранский государственный англоязычный телеканал Press TV, на котором она работала, задержание произошло в международном аэропорту Сент-Луиса (штат Миссури), а сейчас телеведущая переведена ФБР в следственный изолятор в Вашингтоне. Причины задержания не называются.

Press TV заявляет, что родные госпожи Хашеми не могли связаться с ней в течение двух дней. За это время она якобы не съела ничего, кроме упаковки крекеров, потому что ей предлагали только свинину, которая запрещена исламом. Она также рассказала, что с нее против ее воли сняли хиджаб.